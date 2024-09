Roma, volano in Arabia: doppio addio UFFICIALE

Roma, è ufficiale la cessione in Arabia Saudita: lascia il club giallorosso

Nelle ultime ore di mercato, la Roma è stata sicuramente una delle società più attive. E anche in queste prime ore di mercato chiuso, il club giallorosso è in grande fermento.

Perché oltre ad aver messo sotto contratto Mario Hermoso, il club sta lavorando anche ad alcune cessioni, in direzione Arabia. Cessioni che si sono concretizzate, con due ufficialità arrivate nel giro di pochi minuti. Una è quella di Joao Costa. L’attaccante nato in Brasile, ma nazionale giovanile portoghese, è stato infatti ceduto a titolo definitivo all’Al-Ettifaq. Una cessione a titolo definitivo che dovrebbe portare nelle casse della Roma una cifra vicina agli 8-9 milioni di euro. L’altro addio, a titolo definitivo, è quello di Chris Smalling. Il difensore inglese lascia la capitale dopo cinque stagioni con i giallorossi. Anche in questo caso è un addio a titolo definitivo. Smalling approda invece all’Al-Fayha.

Questi i comunicati ufficiali del club giallorosso:

“L’As Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Joao Costa all’Al-Ettifaq.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, l’attaccante brasiliano ha collezionato 5 presenze tra Serie A ed Europa League con la maglia della Roma.

In bocca al lupo per il futuro, Joao!”.

“L’As Roma comunica di aver ceduto Chris Smalling all’Al Fayha, a titolo definitivo.

Il difensore inglese, arrivato in giallorosso nell’estate del 2019, ha collezionato 155 presenze e 10 gol.

Nella stagione 2021-22, ha contribuito al successo della squadra in Conference League.

Il club augura a Chris i migliori auguri per il suo futuro”.