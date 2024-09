Roma, ora è UFFICIALE: Hermoso giallorosso

Il difensore spagnolo ha firmato con la Roma: Hermoso è un nuovo calciatore giallorosso, c’è il comunicato ufficiale

La notizia era risaputa, l’aveva confermata anche Daniele De Rossi nel post Juventus-Roma: Mario Hermoso è un nuovo calciatore giallorosso.

Il difensore spagnolo è stato annunciato dal club capitolino questa sera: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mario Hermoso” la nota con la quale è stato ufficializzato l’arrivo del giocatore, svincolato. L’ex Atletico Madrid, cresciuto nelle giovanili del Real, sembrava ad un passo dal Galatasaray prima dell’inserimento decisivo della Roma: nella Capitale italiana arriva dopo cinque anni con la maglia dei Colchoneros con la vittoria di una Liga. Ventinove anni, vestirà la maglia numero 22 e diventa il calciatore spagnolo numero 18 della storia giallorossa.

De Rossi ha così il rinforzo difensivo che aspettava, anche se il mercato della Roma potrebbe non essere ancora terminato. In uscita c’è, infatti, Smalling che ha detto sì alla proposta dell’Al-Fahya ed è pronto ad iniziare la nuova avventura in Arabia Saudita.

Calciomercato Roma, si riflette su un altro difensore

Una volta ceduto il difensore inglese, la Roma potrà riflettere se procedere con l’acquisto di un altro centrale tra gli svincolati oppure lasciare la rosa così com’è.

Tra i possibili arrivi, sembra perdere consistenza l’ipotesi che porta a Hummels. Tra i calciatori liberi da contratto restano ancora Sergio Ramos, Matip, Soumaoro e Djidji.