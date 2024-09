Mourinho sbaraglia la concorrenza di Juve e Inter: si chiude a 14 milioni

In evJuventus e Inter fuori causa sul mercato: arriva l’offerta che può cambiare il futuro del giovane centrocampista

Si può sbloccare presto la situazione inerente a Cristian Medina, sul punto di lasciare il Boca Juniors nel mercato estivo.

La campagna trasferimenti resta ancora aperta in diversi paesi, tra cui figura la Turchia dove la finestra estiva chiuderà i battenti il 9 settembre. Ecco quindi che i club turchi sono in azione, come ad esempio il Galatasaray che può tuffarsi nuovamente in questi ultimi giorni sugli esuberi della Juventus Kostic e Tiago Djalò, oltre allo svincolato Rabiot che non è più nei pensieri del Milan. Oltre ai giallorossi di Turchia si muove anche il Fenerbahce, che potrebbe togliere ad alcune compagini italiane un obiettivo di vecchia data.

Calciomercato Juventus, Medina verso la Turchia: scatto del Fenerbahce

Stiamo parlando di Cristian Medica, in tempi non sospetti sondato nel campionato di Serie A da Fiorentina, Juventus e Inter.

Il duttile centrocampista classe 2002 ha catturato nei mesi scorsi l’attenzione delle big italiane, ma stando al giornalista Garcia Grova di ‘TyC Sports’ sembra destinato al passaggio al Fenerbahce allenato da José Mourinho prima che si chiuda la finestra di mercato in Turchia. Il sodalizio turco avrebbe infatti recapitato un’offerta di circa 14 milioni di euro, bonus compresi, per strappare Medina al Boca Junior. Nella proposta del Fenerbahce, inoltre, ci sarebbe una percentuale del 20% sulla futura rivendita per strappare il 22enne centrocampista agli ‘Xeneizes’.

Medina è sotto contratto fino al 2027 con il Boca, che nelle prossime ore dovrà dare una risposta all’ultima offerta della società di Istanbul. Serie A quindi lontana per il talento argentino.