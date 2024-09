Il Milan perde anche Rabiot: sorpasso di un top club per il colpo a zero

Il Milan rischia di subire una ulteriore beffa di mercato: rossoneri sorpassati per Rabiot, ecco cosa sta succedendo

Nell’ultimo giorno di mercato, il Milan ha sì realizzato l’acquisto di Abraham, ma con l’ambiente che non è rimasto particolarmente soddisfatto. Tra i motivi, il mancato approdo in rossonero di Manu Kone, obiettivo di lunga data, finito alla Roma. Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il Diavolo è rimasto bloccato dalla mancata partenza di Bennacer, per la quale si potrebbero però ancora sfruttare i prossimi giorni. L’obiettivo è Rabiot, ma anche lui potrebbe rimanere soltanto una illusione di mercato.

Secondo quanto viene riportato in Spagna da ‘Todofichajes.com’, torna forte la candidatura del Barcellona per acquisire le prestazioni dell’ex giocatore della Juventus. I blaugrana sono stati storicamente a più riprese accostati al centrocampista, ma adesso potrebbe esserci un evento chiave a sparigliare le carte. I catalani sarebbero vicini a un accordo di sponsorizzazione con la Nike che permetterebbe degli introiti considerevoli e dunque di permettersi di pagare a Rabiot un lauto ingaggio. Altri indizi che avvicinano Rabiot al trasferimento nella Liga, gli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore, con cui potrebbe essere trovata nel giro di poco tempo una intesa, e il gradimento del tecnico Flick, che avrebbe dato via libera all’operazione. Se il Milan vuole accaparrarsi Rabiot ed evitare il sorpasso del Barça, dovrà darsi da fare.