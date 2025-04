L’Inter si butta via: il Parma ferma la fuga di Inzaghi

Partita rocambolesca tra Parma e Inter, i campioni d’Italia sprecano una situazione di doppio vantaggio: il Napoli può riavvicinarsi

Al ‘Tardini’, tra Parma e Inter, una gara dai due volti, che si conclude con il risultato giusto ma non scontato di 2-2. Un pari con tanto rammarico per i nerazzurri, che a metà gara erano avanti di due reti. Occasione sprecata per provare ad allungare in classifica per gli uomini di Inzaghi, mentre i gialloblù conquistano un punto preziosissimo.

L’Inter inizia la gara con il piglio di chi vuole subito mettere in chiaro le cose, primi dieci minuti con tre occasioni per i nerazzurri, che arrivano in zona gol con una certa facilità. Il Parma però non sta a guardare e quando mette il naso fuori per la prima volta spaventa eccome i nerazzurri: Sommer deve murare Bonny che si presenta tutto solo davanti a lui. I campioni d’Italia recepiscono il messaggio e tornano a spingere forte, trovando poco dopo il vantaggio con Darmian che chiude di sinistro sul palo lungo un assist rasoterra dalla parte opposta di Dimarco. Lo stesso Darmian e Lautaro Martinez avrebbero più volte l’occasione per il raddoppio, senza trovarlo. C’è anche un’altra grandissima occasione per il Parma, però, e ancora una volta deve pensarci super Sommer a schermare il tiro a botta sicura di Man. Poi, un attimo prima dell’intervallo, il raddoppio di Thuram, che insacca pur ciccando la conclusione, in una azione segnata da qualche polemica per un presunto tocco di mano del francese.

Alla ripresa, l’Inter, con il doppio vantaggio, sembra poter essere in controllo della sfida, ma non è così, anzi. Il Parma ci crede e si riaccende con il sinistro di Bernabè che fulmina Sommer dai 25 metri. Il ‘Tardini’ è una bolgia, l’Inter accusa il momento di difficoltà e la spinta dei gialloblù si fa furibonda. L’altro nuovo entrato Ondrejka semina più volte il panico nella difesa nerazzurra e trova il pareggio con un sinistro deviato da Darmian. Raggiunta in maniera inattesa, l’Inter torna a spingere, ma pur creando qualche opportunità è poco brillante. E anzi è il Parma ad avere la chance per il clamoroso ribaltone con l’occasione fallita da Pellegrino in pieno recupero. Finisce con due punti pesanti lasciati sul campo dall’Inter, il Napoli lunedì ha la chance di tornare a -1.

PARMA-INTER 2-2 – 15′ Darmian (I), 45′ Thuram (I), 60′ Bernabè (P), 69′ Ondrejka (P)

PROSSIME PARTITE: Bayern Monaco-Inter 8 aprile alle 21; Fiorentina-Parma 13 aprile alle 15

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 68; Napoli 64; Atalanta 58; Bologna 56; Juventus 55; Lazio e Roma 52; Fiorentina 51; Milan 47; Udinese* 40; Torino 39; Genoa* 38; Como* 33; Verona 30; Cagliari 29; Parma* 27; Lecce 25; Empoli 23; Venezia 20; Monza* 15.

*una partita in più

RIEPILOGO RISULTATI

Genoa-Udinese 1-0

Monza-Como 1-3

Parma-Inter 2-2

Milan-Fiorentina sabato ore 20.45

Lecce-Venezia domenica ore 12.30

Empoli-Cagliari domenica ore 15

Torino-Verona domenica ore 15

Atalanta-Lazio domenica ore 18

Roma-Juventus domenica ore 20.45

Bologna-Napoli lunedì ore 20.45