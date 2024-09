Da Osimhen a Thuram: cifra irrifiutabile per l’Inter

Intreccio di calciomercato con Osimhen e Thuram, trascinatore dell’Inter in questo inizio di stagione con 4 gol nelle prime 3 partite

Osimhen protagonista del calciomercato estivo che si appena concluso (non per tutti), Marcus Thuram, invece, del campo. Il francese ha iniziato la stagione in maniera sfavillante, meglio anche di quella passata quando sorprese tutta l’Inter, ma anche tifosi e addetti ai lavori. Quattro gol (e mezzo, se contiamo l’autogol di Djimsiti di venerdì sera) e 2 assist nelle prime tre giornate in cui ha letteralmente trascinato la squadra di Inzaghi.

Thuram è in una forma strepitosa, con l’Atalanta ha confermato di essere al momento pressoché immarcabile. A una grande rapidità ha aggiunto ancor di più quell’istinto del gol che appartiene solo ai bomber di razza. Su questo ha grossi meriti lo stesso Inzaghi, considerato il calciatore che era e che è oggi il ventisette figlio d’arte. Il cui rendimento super, qualora restasse tale o simile nei mesi a venire, potrebbe riportarlo al centro del mercato. E parliamo già di gennaio.

Nella prossima finestra invernale uno come Thuram potrebbe far gola a più di un top club, oltre a quell’Arabia capace sempre di tentare qualsivoglia giocatore con ingaggi monstre. Al vil denaro siamo tutti sensibili, figurarsi professionisti con una carriera così breve e imprevedibile. Basti vedere il ‘caso’ Osimhen, lo volevano tutti dopo lo Scudetto e un anno dopo quasi nessuno. Un errore grave di De Laurentiis non venderlo quando avrebbe dovuto, certi treni – specie sul mercato – passano una sola volta. E ora il nigeriano è fuori rosa e dalla lista Serie A.

Chelsea, Thuram dopo il mancato acquisto di Osimhen

Dicevamo dell’Arabia, ma occhio pure alla Premier League. In particolare al Chelsea, che alla fine non ha più acquistato una punta di spessore internazionale. Sfumato Osimhen, ancora lui, anche se il nigeriano non era il nome in cima alla lista, ecco che i ‘Blues’ potrebbero ragionare sul profilo di Thuram già per la sessione di gennaio.

Seppur frenati dai paletti del Fair Play finanziario interno e da una rosa extra-large, i londinesi potrebbero garantire al 9 nerazzurro uno stipendio superiore ai 6 milioni netti che percepisce attualmente dal club di Oaktree. Ma per convincere, o quantomeno far vacillare l’Inter dovrebbero mettere sul tavolo una cifra davvero irrifiutabile.

Non è detto che basterebbero gli 85 milioni di euro della clausola che, tuttavia, ha validità solo dal 1° luglio. Del resto privarsi di uno come Thuram, nel bel mezzo di una stagione così impegnativa e con obiettivi importanti ancora in ballo, sarebbe da club di provincia.