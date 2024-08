Osimhen tra Napoli e Arabia: ora è anche UFFICIALE

Victor Osimhen è rimasto al Napoli dopo la chiusura del mercato in entrata, ma non rimarrà in azzurro: cosa è successo in questi minuti

Tra le tante telenovele di mercato di questa ultima estate, ovviamente, non poteva mancare Victor Osimhen che era il calciatore più pesante in termini di caratura e costi. PSG, Chelsea, Arabia, tutte piste possibili e battute pure negli ultimissimi giorni di mercato, in particolare le ultime due. Alla fine il nigeriano è clamorosamente rimasto al Napoli dopo la chiusura della sessione di ieri sera a mezzanotte, con l’opzione europea che quindi si è chiusa con lei.

Come vi abbiamo raccontato ieri sera, infatti, il Chelsea aveva trovato l’accordo con gli azzurri ma non con il giocatore a cui era stato offerto un ingaggio inferiore a quello attuale. Al contrario invece, l’Al Ahli aveva l’intesa con Osimhen ma non con De Laurentiis che chiedeva un ulteriore rilancio verso i 70 milioni. Nulla da fare, anche se ovviamente in Arabia Saudita il mercato in entrata è aperto fino a lunedì 2 settembre. Quindi ci sono ancora due giorni per provare a chiudere l’operazione, altrimenti il bomber dello scudetto vivrà almeno fin oa gennaio da fuori rosa restando completamente fermo. Sì, perché l’opzione – già molto remota – del reintegro si è spenta in questi minuti con la comunicazione da parte del Napoli della lista definitiva per la Serie A. E Victor Osimhen, che fino a ieri era presente, ora non figura più.

Napoli, Osimhen ufficiale fuori rosa e senza maglia. Ma non è il solo

L’attaccante è stato quindi ufficialmente messo fuori rosa, come si legge anche sul sito della Lega Serie A. Non solo, perché anche il numero di maglia è stato significativo in questo senso: niente più numero 9 per lui, che invece è stato consegnato al nuovo padrone dell’attacco, Romelu Lukaku. Insomma, una volta di più viene ribadito che la rottura è assolutamente totale e ad ora insanabile.

Insomma, per quelli che in uno slancio di ottimismo sognavano una coppia pazzesca composta dal belga e dal nigeriano, dovrà richiudere tutto in un cassetto. Ma Osimhen non è stato l’unico escluso eccellente dalla lista del Napoli, visto che pure Mario Rui – altro titolare dello scudetto – non è presente nell’elenco. Anche per lui una situazione già preventivata, ma che comunque fa effetto.