Campagna acquisti super, ma lievitano gli stipendi: il monte ingaggi del Napoli

Grossa campagna acquisti da parte del Napoli, che vede lievitare il suo monte ingaggi di almeno 20 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis ha speso quasi 150 milioni di euro in questa campagna acquisti. E i ricavi sono stati davvero molto bassi, se non insignificanti. La cessione che bisognava completare era quella legata a Victor Osimhen, che invece rischia di rimanere sul gruppone e pesare gravemente a bilancio.

Infatti, l’attaccante nigeriano non ha chiuso la trattativa con l’Al Ahli – il mercato in Saudi League terminerà il 2 settembre – e non ha accettato la proposta economica del Chelsea, ritenuta bassa. E la storia sembra paradossale, poiché lo scorso dicembre Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen hanno stretto un accordo per inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria, mentre al giocatore gli si offre un contratto da 10 milioni a stagione. L’ideale per il Napoli era di farlo partire in questa finestra e sgravare il peso dei 10 milioni dal monte ingaggi. E a quanto ammonta questa cifra? Qual è la differenza con l’anno scorso visti i tanti nuovi acquisti e l’inserimento di Antonio Conte? Innanzitutto, va ricordato che il Napoli sta continuando a pagare Rudi Garcia, che ha un altro anno di contratto con gli azzurri.

Napoli, gli ingaggi pesano 20 milioni in più

Il giocatore più pagato della rosa azzurra è chiaramente Victor Osimhen. Forse ancora per poco se il Napoli riuscirà a trovare la soluzione entro lunedì per il campionato arabo. Il secondo è invece Romelu Lukaku, il suo ‘erede’. Il belga ha accettato il trasferimento per 6 milioni a stagione per 3 anni. Big Rom è seguito da Politano, che ha rinnovato da pochi mesi; poi il nuovo acquisto Neres che percepisce 3 milioni netti a stagione. Tra i meno pagati, rispetto alle qualità delle giocate e dell’impatto che ha nello spogliatoio, c’è Khvicha Kvaratskhelia, che percepisce poco più di un milione di euro.

Il georgiano presto firmerà un rinnovo contrattuale con il Napoli e completerà quest’altro iter. Un passaggio obbligatorio secondo il club, che ha intenzione di blindare il ragazzo e tutelarsi per un’eventuale cessione improvvisa l’anno prossimo. Anche per Kvara si tratterà per l’inserimento di una clausola rescissoria. Nella lista dei tesserati più pagati va inserito anche Antonio Conte, che dalla società partenopea percepisce 6,5 milioni all’anno.

Come raccontato sopra, secondo la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia ha ancora un anno di contratto e viene regolarmente pagato dagli azzurri. Il tecnico francese percepirà fino all’estate 2025 2,5 milioni di euro. L’intera cifra destinata al monte ingaggi del Napoli 2024-25 è pari a 67,8, compresi gli stipendi dei due allenatori Rudi Garcia – esonerato – e Antonio Conte.

Rispetto a settembre 2023, il monte ingaggi del Napoli è salito di 20 milioni. Infatti, il netto era poco superiore a 45 milioni a stagione. Questo sta chiaramente a significare che dietro il lavoro societario c’è stato uno sforzo per consegnare ad Antonio Conte una rosa di livello. E non si è badato a spese.