Cambia ancora il futuro di Skriniar: nuova svolta improvvisa

Nuova svolta improvvisa nel futuro di Skriniar: c’è un nuovo cambiamento in vista

Nel corso del mercato è stato un nome certamente chiacchierato per i tanti dubbi che hanno riguardato il suo futuro.

Aveva fatto in particolare scalpore l’esclusione nel corso della seconda gara di campionato contro il Montpellier. La mancata convocazione aveva portato Skriniar ad essere sul mercato, con interesse in particolare dall’Arabia Saudita. Il rapporto tra il difensore e Luis Enrique non è dei migliori e in queste ultime ore di mercato Skriniar sembrava destinato alla cessione.

Psg, Skriniar può restare e rientrare tra i convocati

Cessione che però non è arrivata e allora a questo punto, in attesa di capire se potranno arrivare offerte dall’Arabia Saudita, il futuro di Skriniar potrebbe nuovamente cambiare.

Come riferisce ‘L’Equipe’, c’è la possibilità che Skriniar possa tornare nell’elenco dei convocati per la sfida in programma domenica sera contro il Lille. Skriniar potrebbe tornare a far parte del gruppo di Luis Enrique anche grazie all’eventuale assenza di Nuno Mendes. Il difensore portoghese è malato e non sarà a disposizione per la sfida contro i ‘Dogues’. Il giocatore ex Inter non è particolarmente intenzionato a lasciare la capitale francese, anche alla luce del fatto che percepisce uno stipendio altissimo dal Paris Saint-Germain. Quest’eventuale convocazione potrebbe però cambiare le carte in tavola. Per il momento Skriniar resta dunque un giocatore del Psg, anche se il club transalpino attende eventuali proposte dall’Arabia Saudita, che però dovranno essere in grado di convincere non solo il club, ma anche il calciatore.