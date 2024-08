Calciomercato, dalla Juventus al Milan: i Top & Flop di CM.IT | VIDEO

Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato in Serie A: dalla Juventus al Torino, i top e flop di Calciomercato.it

È finito il calciomercato. Il gong è suonato ormai da pochi minuti per la Serie A ed è, inevitabilmente, il momento dei bilanci e dei giudizi.

Una sessione particolarmente bollente che ha vissuto soprattutto negli ultimi giorni un susseguirsi di colpi di scena e colpi. Protagonista è stata sicuramente la Juventus che non può non essere inserita tra i top: Giuntoli ha rivoluzionato la squadra, centrando tutti gli obiettivi prefissati, e costruendo la rosa desiderata da Thiago Motta.

Bene anche l’Atalanta che ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti, come l’infortunio di Scamacca, ma ha saputo reagire in maniera rapida ed efficace. Ha operato bene anche il Parma, che ha regalato a Pecchia i rinforzi necessari per competere nel massimo campionato, da Suzuki all’ultimo arrivato Keita, e la Fiorentina che è stata protagonista dell’ultimo giorno con gli acquisti di Cataldi e Bove.

Tra i flop il Torino, contestato anche dai suoi tifosi per le cessioni di Buongiorno e Bellanova, e il Milan: i rossoneri, oltre ai tanti dubbi sull’allenatore, non hanno regalato ai tifosi il grande bomber atteso. Al campo, come di consueto, il verdetto definitivo.