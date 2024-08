Affare last minute: UFFICIALE, ha firmato con la Juve

L’attaccante è stato ufficializzato dalla dirigenza bianconera che nella giornata di ieri ha definito l’operazione

In attesa del responso insindacabile del campo, il mercato della Juventus è stato senza alcun dubbio tra i più spumeggianti del campionato italiano. Da anni il club bianconero non investiva così tanto in entrata, rinvigorito probabilmente dal nuovo corso in panchina di Thiago Motta e dalla prima vera estate da direttore sportivo con pieni poteri di Cristiano Giuntoli.

La campagna acquisti, così come l’avvio dei bianconeri nel nuovo campionato, è stata sorprendente. Una formazione che dopo aver trascorso anni complicati a caccia di un piazzamento in Champions League, si candida tra le squadre in lotta per lo scudetto di quest’anno. Dopo le prime due vittorie centrate contro il Como alla prima giornata e il Verona nell’ultimo turno, domani sera per la Juventus arriverà il primo testo importante. All’Allianz Stadium sarà di scena la Roma di Daniele De Rossi, altra squadra reduce da un mercato importante ma che non ha certo avuto un grande inizio rispetto ai ragazzi di Motta.

Dopo aver abbandonato la pista Sancho a poche ore dalla chiusura del calciomercato, la Juventus si è subito messa al lavoro per blindare uno dei talenti che il tecnico italo-brasiliano sta cercando di valorizzare. Giuntoli, come raccontato dalla nostra redazione, ha già gettato le basi per il rinnovo di Samuel Mbangula, il classe 2004 che ha sorpreso tutti nelle prime due giornate di campionato. Nonostante ciò, anche nel corso dell’ultimo giorno dedicato ai movimenti di calciomercato, il club bianconero è riuscito a mettere a segno un’altra operazione in entrata.

Calciomercato Juve, ufficiale il prestito di Luis Semedo dal Sunderland

Come annunciato nella giornata odierna dalla Juventus, è stato definito il prestito dal Sunderland di Luis Semedo. Un colpo per la Next Gen definito dai due club nelle ultime ore di mercato.