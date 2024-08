Sassuolo, Palmieri su Berardi e Laurientè: “Contenti di averli con noi” | ESCLUSIVO

Il ds del Sassuolo, Francesco Palmieri, ai microfoni di Calciomercato.it sul futuro di Berardi e Laurientè

Calciomercato in grande fermento all’Hotel Sheraton in queste ultime ore di sessione, quasi per tutte le squadre. Non ci saranno sussulti però per quanto riguarda i due gioielli del Sassuolo, Berardi e Laurientè.

Ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuto Francesco Palmieri, ds dei neroverdi, che ha “blindato” entrambi. “Berardi sta molto meglio, è il nostro campione, potrebbe essere la nostra arma in più quando rientrerà – ha spiegato – Speriamo solo si riprenda al cento per cento. Laurientè è con noi, siamo felici di averlo, speriamo di vederlo presto in campo e di vedergli fare le cose che conosciamo”.