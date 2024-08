Cessione o esclusione dalla lista: il Milan ha un caso da risolvere

Ultimo giorno di mercato decisivo per il Milan e per le sorti di un rossonero: con l’arrivo di Abraham non c’è più spazio: cessione o esclusione

Ultimo giorno e il mercato del Milan è ancora in fermento, in entrata come in uscita. Lo scambio Abraham-Saelemaekers con la Roma può arrivare al traguardo grazie allo scambio di formula: prestito secco per entrambi, rimandando il discorso riscatto – dove si era arenata la trattativa – alla fine della stagione.

In questo modo potrebbe arrivare la fumata bianca, mentre si attendono novità anche sul fronte uscite: Bennacer è sempre corteggiato dall’Arabia Saudita, mentre Jovic è stato invitato dal club a trovarsi un’altra squadra. Proprio il serbo è il calciatore che potrebbe pagare a caro prezzo la permanenza in rossonero. Con l’arrivo di Abraham, infatti, potrebbe venirsi a creare un problema lista, almeno per la Champions.

Nell’elenco, da presentare entro il 3 settembre, possono essere inseriti 17 calciatori della prima squadra, più 4 cresciuti nel club e altri 4 formati in Italia. Con l’acquisto di Abraham però Jovic potrebbe finire fuori dai giochi.

Milan, senza cessione Jovic fuori dalla lista Champions

Conti alla mano, infatti, i 17 giocatori per la lista Champions ci sono già e l’arrivo di Abraham spingerebbe Jovic fuori dai giochi. Ma non è tutti, perché un problema ci sarebbe anche per la lista Serie A dove possono essere iscritti soltanto 17 stranieri nati prima dell’1 gennaio 2002.

Al momento, Jovic potrebbe ancora rientrare nella lista per il campionato, ma la sua presenza in rosa blocca l’acquisto di un altro centrocampista. Ecco perché Ibrahimovic e Moncada stanno cercando una sistemazione al serbo il prima possibile, in modo da liberare spazio per un nuovo arrivo (Koné è tra gli indiziati). Il tempo però stringe e Jovic non ha ancora aperto a nessuna delle soluzioni prospettate, così il suo futuro potrebbe essere segnato: ancora rossonero, ma fuori dalla lista Champions.