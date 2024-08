L’accordo è definitivamente saltato: sfuma l’ultimo affare estivo della Juve

Niente accordo per la Juventus, salta l’affare negli ultimi giorni di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

È senza dubbio la Juventus la regina del calciomercato estivo che volge ormai al termine. Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera hanno messo a segno anche il colpo Koopmeiners, l’ultimo grande obiettivo in entrata è Jadon Sancho.

Il club bianconero è al lavoro per strappare il sì del Manchester United al prestito dell’inglese ed al pagamento di parte dell’ingaggio. Già incassato invece il gradimento del calciatore: Sancho sta aspettando la Juventus ed avrebbe congelato le altre offerte. La dirigenza, in queste ultime ore di trattative, è ancora attiva anche sul fronte cessioni.

Dopo Chiesa, il prossimo esubero a salutare i bianconeri dovrebbe essere De Sciglio. Mancano poi all’appello soprattutto Arthur e Kostic, due contratti “pesanti” per le casse della Juve. Un altro nome in uscita è quello di Joseph Nonge Boende.

Calciomercato Juve, niente Anderlecht per Nonge: salta l’accordo per la cessione

Secondo quanto riferito dal giornalista belga Sacha Tavolieri, è saltato il trasferimento di Nonge all’Anderlecht. La società belga e la Juventus non sarebbero riusciti a mettersi d’accordo sull’opzione di acquisto per il centrocampista proveniente dalla Next Gen.

Niente Anderlecht, dunque, per Nonge nonostante la lunga trattativa fra i due club. La dirigenza bianconera, insieme all’entourage del calciatore, sono ora chiamati a trovare in fretta una nuova sistemazione per il classe 2005. Saranno ore piuttosto intense in casa Juventus fino alla fine del calciomercato estivo.