Inter-Atalanta, niente da fare: costretto al forfait per infortunio

Ora è arrivata la certezza, Inter-Atalanta dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti: fuori per infortunio

Domani sera andrà in scena uno dei classici degli ultimi anni di Serie A, una delle partite più interessanti che il campionato italiano può offrire: la sfida tra l’Inter campione d’Italia e l’Atalanta vincitrice dell’ultima Europa League. Insomma, quella che si può sintetizzare come la sfida tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

Uno dei protagonisti annunciati della sfida, nonché ex di giornata, non riuscirà ad esserci. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’infortunio di Nicolò Zaniolo nel corso dell’allenamento con i bergamaschi. Il giocatore è stato subito sottoposto a tutti gli esami e gli accertamenti del caso e ora è certo: non riuscirà ad essere a disposizione di Gasperini per la sfida del Meazza.

Infortunio muscolare per Zaniolo: niente Inter-Atalanta per lui

Nicolò Zaniolo ha subito un risentimento muscolare all’adduttore sinistro nel coro dell’ultimo allenamento con la Dea e non riuscirà ad essere disponibile per la sfida contro l’Inter.

L’Atalanta in estate ha investito con soldi e fiducia nel giocatore ex Roma e Inter, con la convinzione di essere l’ambiente giusto per riportarlo sui livelli che ha mostrato nella Capitale. La cura Gasperini, però, non ha ancora dato i suoi frutti e ora è arrivato anche lo stop forzato per infortunio. Servirà tempo e pazienza per recuperare al meglio Zaniolo, ma l’Atalanta è convinta che sarà una scommessa vincente: la prossima partita, però, la seguirà solamente dalla tribuna.