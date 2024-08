Emergenza per Inter-Atalanta: il big è fuori causa

Attesa per il big match per Inter-Atalanta, uno dei protagonisti più attesi non sarà però della partita: che tegola

Ultime ore roventi di mercato e poi subito a capofitto in un weekend di campionato con tante sfide di alto livello. Si va verso un lungo fine settimana di passione per il calcio italiano. Il programma dei big match lo apre venerdì Inter-Atalanta. Sfida che vede Simone Inzaghi alle prese con diversi grattacapi di formazione, ma non è il solo.

Se il tecnico campione d’Italia aspetta di capire se potrà avere a disposizione Lautaro Martinez e de Vrij, dall’altra parte il collega Gasperini dovrà rinunciare quasi certamente a Nicolò Zaniolo. L’attaccante ha accusato un risentimento muscolare nell’allenamento di ieri. Niente di particolarmente grave, ma a questo punto appare difficile che il classe 1999 venga rischiato, ritrovandolo così al meglio dopo la pausa.