Bufera su Rabiot in diretta: “Improponibile”

Il nome di Adrien Rabiot torna caldissimo negli ultimi giorni di mercato, ma è contornato da discussioni e polemiche

In cinque stagioni alla Juventus, Adrien Rabiot ha mostrato il suo valore in Serie A, risultando giocatore spesso determinante. Il suo sodalizio con i bianconeri si è interrotto, ma potremmo ancora vederlo nel nostro campionato.

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, ci sta pensando seriamente il Milan, in alternativa a Manu Kone. Ipotesi concreta che per i rossoneri potrebbe anche essere praticabile dopo il gong di fine mercato, trattandosi di uno svincolato, anche in considerazione del futuro di Bennacer, che potrebbe trasferirsi in Arabia a sua volta in un secondo momento, con il mercato arabo aperto fino al 6 ottobre. Tuttavia, la vicenda Rabiot solleva non poche perplessità.

A ‘Radio Radio’, è stato affrontato il tema del possibile approdo del francese in maglia milanista. Con diverse criticità evidenziate. Prima da Franco Ordine: “Le richieste di ingaggio di qualche settimana fa di Rabiot sono improponibili oggi, non ha ricevuto alcuna offerta – ha spiegato – E non avendo fatto preparazione, non può essere gettato nella mischia subito. Aggiungo che Bennacer da lunedì non si presenta all’allenamento pur non avendo alcun infortunio”. Quindi da Sandro Sabatini, che ha sottolineato come il Milan dovrebbe in realtà sbrigarsi: “Se prendi Rabiot, lo devi inserire nella lista Champions altrimenti non ha senso. E dunque c’è fretta in casa Milan, se dovessero davvero andare su di lui”.