Sancho-Juventus all’ultima curva, ma spunta anche il piano B

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni che tirano in ballo anche il futuro di Jadon Sancho. Le ultime

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Teun Koopmeiners, l’area mercato della Juventus sta concentrando gran parte delle sue attenzioni sull’altro grande obiettivo della propria campagna trasferimenti. Ci stiamo riferendo ovviamente a Jadon Sancho, per il quale anche in giornata sono andati avanti i contatti con il Manchester United per limare la distanza che ancora intercorre tra domanda ed offerta.

Come abbiamo spiegato nelle scorse ore, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a spingere con lo United per trovare l’incastro vincente, nonostante la concorrenza del Chelsea che vorrebbe inserire nell’operazione Sterling. Le prossime ore saranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro. Tuttavia, dall’Inghilterra trapela anche un’altra indiscrezione. Secondo quanto riferito da The Guardian, infatti, nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a mettere le mani su Sancho, potrebbero decidere di virare con convinzione su Amine Adli del Bayer Leverkusen. L’esterno offensivo marocchino – in possesso del passaporto francese – è legato alle ‘Aspirine’ da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato e potrebbe rappresentare un’occasione last minute per la Juventus. La priorità di Giuntoli, però, resta una e una soltanto: Jadon Sancho. Staremo a vedere cosa succederà.