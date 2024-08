Rabiot al Milan e l’indizio sulla panchina: “Vuol dire una cosa sola”

Il Milan torna a pensare a Rabiot a parametro zero per il centrocampo, mentre sui social arriva la sentenza: “Vuol dire una cosa sola”

Non è un mistero che i rossoneri siano alla ricerca di un rinforzo importante per il centrocampo, con Ismael Bennacer in uscita e sempre più lontano dal club, e nemmeno che Adrien Rabiot sia nel mirino della società meneghina da diversi mesi.

Il francese si aspettava una chiamata importante dopo l’Europeo e dopo la decisione di non proseguire la propria avventura con la Juventus, ma questo non è accaduto. Ora si ritrova ancora fermo e senza una squadra con i campionato nazionali che sono già iniziati e le pretese economiche si abbassano inevitabilmente: per questo il Milan torna prepotentemente in corsa per aggiudicarsi Adrien Rabiot. Sui social, intanto, arrivano le prime reazioni da parte dei tifosi rossoneri.

Milan, Rabiot insieme ad Allegri: i tifosi anticipano l’addio di Fonseca

Le possibilità di vedere Adrien Rabiot con la maglia del Milan ci sono, con Koné come prima alternativa a centrocampo, ma sui social i tifosi hanno cercato di anticipare anche quello che potrebbe essere il futuro della panchina rossonera.

Di seguito alcuni dei (molti) tweet sul possibile approdo di Rabiot in rossonero.

Se #Rabiot andrà al #Milan… significa che #Allegri è stato già contattato per sostituire #Fonseca.

🤣🤣🤣 — Zio Pasquale gobbo🤍🖤 Giuntolismo (@Pasky973) August 28, 2024

Il @acmilan vuole Rabiot,scarto della Juve,nonostante ha in casa giovani bravissimi per quel ruolo come Zeroli.

Inizio a sospettare che Fonseca sia Allegri travestito. — Paolo Borghello 🐝🐝🐝 (@PaoloBorg) August 28, 2024

Comunque quando capiranno questi che a cc più che la sostanza serve la qualità, di questo cc l’unico che ha qualità con la palla e rejinders (benna non lo considero più), ora vuoi kone o rabiot che sono due ottimi giocatori ma altri due molto fisici, ci serve un mediano ordinato — Banter Era (@ILSERAFO) August 28, 2024

A me basterebbe solo Rabiot. Sveglia @acmilan — MANXU (@manxusospeso) August 28, 2024

Rabiot titolare francese con qualche trofeo vinto in carriera non andrebbe bene, prendiamo atto — Gojo Satoru (@satoruu_____) August 28, 2024