La Juventus prova il bis: ecco l’offerta per Sancho

La Juventus ha presentato un’offerta per Jadon Sancho: i bianconeri provano a replicare un’operazione andata a buon fine

Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmainers: nel giro di quattro giorni la Juventus ha calato il tris, ma Cristiano Giuntoli non ha alcuna voglia di fermarsi e cerca il poker negli ultimi due giorni di mercato.

Una sessione in cui i bianconeri sono stati assoluti protagonisti con gli acquisti anche di Douglas Luiz, Cabal e Thuram e in cui hanno voglia di recitare il ruolo primario anche sul gong. Così si lavora ancora su Jadon Sancho, l’attaccante inglese che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta del mercato juventino.

Come raccontato da Calciomercato.it, Sancho potrebbe finire in uno scambio con Sterling al Manchester United, ma i contatti con la Juventus proseguono con fiducia. Stando a quanto raccontato da ‘Sky’, i bianconeri avrebbero presentato un’offerta da 7/8 milioni di euro, bonus compresi, per il prestito secco del calciatore. Un’operazione simile a quella fatta con Conceicao, con l’arrivo in prestito ora, rimandando poi a giugno qualsiasi discorso sul riscatto. Una ipotesi di cui Calciomercato.it vi aveva raccontato anche nei giorni precedenti, resta da vedere quale sarà la risposta del Manchester United che finora voleva cedere Sancho in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 50 milioni. L’avvicinarsi del gong potrebbe però cambiare le carte in tavola: la Juventus ci prova.