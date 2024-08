Fuori dalla Champions, occasione Icardi: torna in Serie A

Mauro Icardi può tornare in Serie A dopo l’uscita dalla Champions del Galatasaray: occasione last minute, ma ad una condizione

Fuori dalla Champions. Il Galatasaray non ha ribaltato il 3-2 dell’andata ed ha perso anche il ritorno in casa con gli svizzeri dello Young Boys. Una eliminazione che potrebbe cambiare il futuro di Mauro Icardi che, senza la principale competizione europea, potrebbe anche decidere di lasciare la Turchia. L’inizio di stagione dei giallorossi è stato pessimo: oltre al ko in Champions, c’è anche la pesante sconfitta nella Supercoppa turca contro il Besiktas e questo potrebbe aprire scenari di addio per l’argentino.

L’attaccante, a 31 anni, resta comunque un bomber prolifico come dimostrano i 32 gol dello scorso anno, e potrebbe far comodo anche in Serie A. In particolare c’è il Milan che potrebbe sfruttare l’occasione, visto che i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante centrale. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Abraham, tornato di moda all’interno di uno scambio che potrebbe portare Saelemaekers alla corte di De Rossi. Per l’attaccante inglese vanno però trovare le formule giuste e le valutazioni che mettano d’accordo tutti ed ecco allora che i rossoneri potrebbero anche pensare a sfruttare qualche occasione last minute.

Milan, riecco Icardi: occasione senza Champions

Occasione che potrebbe corrispondere al nome proprio di Mauro Icardi, anche se arrivare all’attaccante argentino non è molto semplice. Ci sarebbe, infatti, da vincere la resistenza del Galatasaray, ma soprattutto bisognerebbe che il calciatore faccia un sacrificio dal punto di vista economico e si abbassi lo stipendio che è fuori dai parametri del Milan.

Icardi, accostato anche al Napoli, è al momento soltanto una suggestione di mercato e non una vera e propria trattativa, anche perché al suo arrivo dovrebbe corrispondere poi un’uscita. Un comunque nome da tenere a mente e che potrebbe infiammare le ultime ore di mercato rossonero.