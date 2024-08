Abraham-Milan, la mazzata è immediata: “È una follia”

Il Milan prova a risolvere il problema attacco con l’operazione Tammy Abraham. Le reazioni dei tifosi però fanno riflettere

Inizio di campionato da dimenticare per il Milan che ha raccolto un solo punto e tante critiche, alimentando dubbi sulla bontà del nuovo progetto tecnico firmato da Paulo Fonseca.

I rossoneri approfitteranno quindi degli ultimi giorni di mercato per puntellare la rosa dove serve e provare a risolvere alcune delle criticità già palesate. Tra queste il ruolo di centravanti nel quale si sono alternati senza troppa fortuna da titolari prima Jovic e poi Okafor.

Per questa ragione il Diavolo punta su Tammy Abraham che è da tempo pronto a sposare il progetto rossonero. Dopo aver riallacciato i contatti ieri proseguiranno oggi per raggiungere un accordo. Sul tavolo delle trattative il profilo di Saelemakers con il Milan disposto a corrispondere anche un conguaglio di circa 5 milioni insieme al belga.

Mentre si lavora alle soluzioni per portare a dama l’affare, sui social i tifosi hanno già espresso la loro opinione in merito.

Il nome di Abraham non sembra scaldare del tutto i fan rossoneri su X:

Non è neanche quotato che appena prenderemo (purtroppo) Abraham si spaccherà dopo una giornata

Abraham è da prendere in prestito per vedere se ha ancora entrambe le gambe.

Follia prenderlo a titolo definitivo quando la roma è praticamente obbligata a darlo via e te lo tira dietro

— Luca (@94Luca994) August 28, 2024