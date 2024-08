Svolta Sancho-Juventus: lo scambio fa saltare il banco

Possibile svolta Sancho-Juventus: lo scambio rischia di far saltare il banco. Tutti gli ultimi aggiornamenti in vista della chiusura del mercato

Dopo la chiusura della telenovela Koopmeiners, in casa Juventus sono ore decisive anche per il possibile arrivo di Jadon Sancho. Nonostante gli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao, il club bianconero sembra intenzionato a regalare ancora un altro esterno a Thiago Motta prima della chiusura del calciomercato estivo.

Proseguono i colloqui con il Manchester United, ma nelle ultime ore di mercato la dirigenza della Juve sarà chiamata a superare anche la concorrenza del Chelsea.

I ‘Blues’, infatti, sono ancora segnalati sul calciatore e nelle ultime ore starebbero salendo le quotazioni della società londinese. Chelsea e United sono in trattativa per Sancho, sul tavolo c’è ancora il possibile scambio con Raheem Sterling. In questo senso, arrivano importanti aggiornamenti direttamente dall’Inghilterra.

Calciomercato Juve, il Manchester United apre allo scambio Sancho-Sterling: le ultime

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, il Manchester United avrebbe aperto allo scambio con il Chelsea fra Sancho e Sterling. I due club inglesi sono in trattativa, con la Juventus che rimane però sempre in corsa per l’esterno ex Borussia Dortmund.

L’affare tra Manchester United e Chelsea, riferisce il tabloid inglese, potrebbe andare in porto solo se i ‘Blues’ pagheranno l’intero stipendio di Sancho. La Juve, dal canto suo, è alla finestra in attesa della decisione dei ‘Red Devils’: l’inglese può sbarcare a Torino solo attraverso la formula del prestito e con il pagamento di una parte dell’ingaggio da parte dello United. Vi terremo aggiornati.