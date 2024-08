L’ultima richiesta di Conte al Napoli: due nomi per un solo posto | CM.IT

Due nomi per un solo posto: Giovanni Manna lavora per esaudire l’ultimo desiderio di mercato di Antonio Conte

Colpi mirati, decisi, volti a migliorare la rosa. E Antonio Conte, prima di vedere da vicino la situazione, pensava che avrebbe trovato una squadra differente, forse dal tasso tecnico più alto. “Pensavo di trovare sorprese positive”, aveva detto alla vigilia di Verona-Napoli. E invece staff e dirigenza sono dovuti correre ai ripari e rivoluzionare la squadra a seguito dei due ritiri.

Alcuni trasferimenti erano già noti. Servivano almeno due difensori, e sono arrivati subito (Buongiorno e Rafa Marin), serviva l’attaccante per raccogliere l’eredità di Osimhen e arriverà Lukaku; è stata colta l’opportunità Spinazzola per la corsia mancina ed è stata spesa una cifra importante (circa 28 milioni di euro) per Neres, che si giocherà il posto con Politano. Oltretutto, il Napoli sta per concludere l’operazione McTominay per il centrocampo; spera di chiudere anche l’affare Gilmour e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it nel taccuino di Manna c’è spazio almeno per un altro tassello. Si tratta infatti dell’esterno destro di centrocampo. Attualmente la posizione è ricoperta da Mazzocchi, mentre Di Lorenzo è stato arretrato a braccetto. Dunque, serve un’alternativa a destra, se non un giocatore che in prospettiva cambi le gerarchie di Conte. Al momento, si sta lavorando su due nomi.

Napoli sul vice-Mazzocchi: la scelta tra Correia e Dedic

Gli scout azzurri hanno individuato due giocatori che possono fare al caso del Napoli per la corsia di destra. Ed entrambi hanno un costo piuttosto simile. Il primo obiettivo è Thierry Rendall Correia, terzino destro classe 1999, titolare del Valencia. Nel finale della scorsa stagione ha anche indossato la fascia da capitano. La sua valutazione è di circa 12 milioni di euro.

Il calciatore portoghese non è solo nella lista degli obiettivi di Giovanni Manna. Infatti, c’è anche un altro potenziale acquisto, più giovane e leggermente più costoso, che fa gola al Napoli. Si tratta di Amar Dedic, terzino destro che all’occorrenza può giocare anche a sinistra. E’ nato in Austria nel 2002, da genitori bosniaci e ha scelto di giocare proprio per il Paese Balcanico. Cresciuto calcisticamente in Austria, ora gioca nel Salisburgo ed è stato valutato dalla proprietà Red Bull almeno 15 milioni di euro. Con il calciatore sarebbe stata trovata anche un’intesa economica di circa 1,5 milioni a stagione per cinque anni, visto la sua giovane età.

Per concludere queste operazioni, però, il Napoli deve liberare qualche slot occupato dagli esuberi. Innanzitutto, bisogna risolvere il rebus Osimhen, ma sarà necessario anche cedere Ngonge, Folorunsho e Gaetano, per fare eventualmente cassa e puntare su uno dei due esterni destri.