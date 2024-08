Chiesa-Leao, il ribaltone è già deciso

Ultimi giorni di mercato, occhio al ribaltone clamoroso che può riguardare Rafa Leao e Federico Chiesa

Saranno ultimi giorni di mercato al cardiopalma, come sempre, ancor più quest’anno, considerando che a lungo la sessione è stata bloccata per molte squadre. Ed occhio sempre ai colpi di scena conclusivi, come quelli che potrebbero riguardare dei protagonisti assoluti della Serie A come Rafa Leao e Federico Chiesa.

Il Milan ha blindato il portoghese, anche se su Calciomercato.it abbiamo parlato del piano del Barcellona per provare a prendere last minute Leao. Qualora i rossoneri dovessero effettivamente lasciare andare il proprio numero 10, la scelta per rimpiazzarlo agli appassionati appare chiara. La nostra redazione ha chiesto ai propri utenti, con il consueto sondaggio giornaliero su ‘X’, quale dovrebbe essere l’erede di Leao e una larga maggioranza (45,6%) ha votato proprio per Chiesa, ancora alla ricerca di una nuova squadra. Scaldano assai meno le alternative proposte, ossia Ferran Torres (21,5%), Coman (17,7%) e Ndoye (15,2%).