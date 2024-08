Sancho alla Juventus, bomba dall’Inghilterra: “Jet privato pronto”

Juventus-Sancho: il Manchester United spinge per l’obbligo diretto, ma si respira grande fiducia. La verità sul Chelsea

Conferme totali dall’Inghilterra su Sancho-Juve. ‘Manchester Evening News’ si spinge addirittura oltre parlando di “jet privato pronto” per l’esterno inglese, destinazione Torino per le visite mediche e la firma con il club bianconero.

Come raccolto da Calciomercato.it, il Manchester United spinge per l’obbligo diretto, ma si respira grande fiducia. Qualora dovesse andare in porto l’operazione, la Juventus pagherebbe metà dello stipendio del calciatore, che al lordo toccherebbe quota 20 milioni di euro.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di ipotesi Chelsea per Sancho, ma secondo le informazioni di CM.IT, il classe 2000 inglese non è un giocatore che interessa ai ‘Blues’. Potrebbe essere un’opportunità solo per uno scambio con Sterling o Chilwell, però di base è un profilo che non interessa alla società di Todd Bohely.

Sancho è fuori dai piani dei ‘Red Devils’, nonostante sia riuscito a riscostruire un po’ il rapporto con ten Hag. Ma per il tecnico olandese può partire tranquillamente, con Giuntoli che sta provando a trovare un’intesa in questi ultimissimi giorni di mercato. Per Sancho si era mosso pure il Paris Saint-Germain, senza però affondare il colpo.