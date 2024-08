Colpo di scena Milan, così finisce tutto: “Esonero inevitabile”

L’avvio di stagione del Milan è stato a dir poco disastroso. La trasferta di Parma pone già dubbi sul futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera

Un solo punto in due partite, ben quattro gol subiti ed una confusione tattica evidente sono solo alcuni degli elementi venuti a galla dopo le prime gare ufficiali della stagione del Milan. Il nuovo ciclo di Paulo Fonseca si è aperto evidentemente con il piede sbagliato, attirando su di se già una folta schiera di critiche da parte dei tifosi rossoneri.

Se contro il Torino in casa alla prima giornata il sentore negativo era stato solo parzialmente mascherato dalla rimonta in pieno recupero firmata da Morata e Okafor, contro il Parma alla seconda uscita sono emersi tutti i difetti di una squadra ancora in fase di rodaggio.

Confusione tattica e scarsa solidità difensiva sono i difetti più evidenti dopo il ko contro i ducali, che nel risultato avrebbero potuto arrotondare ulteriormente il punteggio se avessero messo in campo maggiore cinismo. Due gare quindi da cancellare immediatamente per il Diavolo che con Fonseca aveva tutte le intenzioni di aprire un ciclo nuovo dopo tanti anni sotto la guida tecnica di Stefano Pioli.

Eppure la nostalgia per il recente passato inizia già ad attanagliare una parte della tifoseria meneghina, evidentemente delusa dall’impatto molto negativo messo in campo da Leao e compagni.

Calciomercato Milan, Fonseca già sotto osservazione: “Esonero inevitabile”

Nell’immediato post partita contro il Parma ha iniziato a prendere corpo anche il più classico dei ‘Fonseca out’, a certificare un umore tutt’altro che positivo da parte dei tifosi milanisti, che si aspettavano di certo un impatto completamente diverso.

Una negatività che sembra già mettere in discussione il futuro milanista di Fonseca, che dovrà dare risposte positive immediate e cambiare subito rotta per scongiurare colpi di scena ed allontanare subito l’ombra di nomi pesanti come Massimiliano Allegri.

Una situazione di cui ha parlato su X anche il giornalista Fabio Ravezzani: “Ora imperversa il Fonseca out. Calma. Bisogna valutare prima i rapporti con la squadra. Poi vedere se apporterà varianti efficaci nelle prossime 5 partite. Se non dovesse accadere, esonero inevitabile. Ma solo allora. Certo, la sensazione è che finora non abbia capito granché”.