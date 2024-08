Ultima spiaggia Fonseca: svolta Allegri per il Milan

Parte malissimo il campionato del Milan con Fonseca alla guida dei rossoneri: sul tecnico portoghese aleggia l’ombra minacciosa di Massimiliano Allegri

Non ingrana il nuovo Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri si salvano per il rotto della cuffia all’esordio contro il Torino, mentre crollano nella trasferta di Parma.

Prova da dimenticare per Leao e compagni, con il risultato al Tardini che poteva essere ancora più pesante per il ‘Diavolo’. Parte malissimo l’avventura in campionato di Fonseca, subito nel mirino della critica e già al primo scoglio stagionale il prossimo weekend con il Milan atteso dalla delicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Una gara da non sbagliare per l’undici rossonero, sia sotto il profilo del risultato che della prestazione. Il club e Ibrahimovic fanno scudo intorno a Fonseca, ma ovviamente si aspettano una pronta reazione sabato nella capitale.

Panchina Milan, Fonseca sulla graticola: c’è l’ombra di Allegri

Il nefasto pomeriggio di Parma ha fatto scattare il campanello d’allarme a Milanello e su banco degli imputati in prima fila c’è inevitabilmente Fonseca.

L’allenatore portoghese viene preso di mira da addetti ai lavori e tifosi, con l’impegno in casa della Lazio che diventa di fondamentale importanza per dare una svolta all’inizio di stagione del Milan. La società al momento non mette in discussione Fonseca e fa da scudo per proteggerlo dalle critiche, ma allo stato tempo attendono una scossa dopo le due deludenti prestazioni contro Torino e Parma. Intanto sull’ex tecnico portoghese aleggia l’ombra ingombrante di Massimiliano Allegri come scrive stamane ‘Tuttosport’. Un altro flop prima della sosta per le nazionali renderebbe bollente la panchina di Fonseca e sempre più insistenti le voci di un suo successore dove spicca l’allenatore toscano, peraltro ex rossonero dopo lo scudetto vinto nel 2012 e ancora senza squadra in seguito al turbolento addio alla Juventus.