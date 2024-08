PAGELLE E TABELLINO DI PARMA-MILAN 2-1: rossoneri tutti bocciati, ma il peggiore è Fonseca

Ecco le pagelle e i voti di Parma-Milan, match dello stadio Tardini delle ore 18.00, valevole per la seconda giornata di Serie A

Ancora un passo falso del Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri dopo il pareggio interno contro il Torino cadono a Parma, per via delle reti di Man e Cancellieri. A nulla serve il gol di Pulisic.

Ecco i voti:

PARMA

Suzuki 6

Coulibaly 6,5

Balogh 6

Circati 6,5

Valeri 7

Estévez 6 – Dal 75′ Cyprien s.v.

Sohm 6,5 – Dal 57′ Cancellieri 7

Man 7,5 – Dal 74′ Almovist 6,5

Bernabé 7,5

Mihăilă 7 – Dal 70′ Delprato 6

Bonny 6,5

All. Pecchia 7

MILAN

Maignan 6

FLOP Calabria 4 – Ancora una partita da dimenticare per il Capitano. Il terzino italiano si perde costantemente Valeri, come successo in occasione del gol. E’ in difficoltà costante, solo qualche volta riesce a sbrogliarla affidandosi all’esperienza. Risulta lento ed impacciato, quando è chiamato al cross sbaglia. Dal 67′ Emerson Royal 4,5

Tomori 4,5

TOP Pavlovic 6 – In un disastro generale, è l’unico che mostra carattere, voglia ed intensità. La linea alta del Milan non lo aiuta, ma con la sua grinta e caparbietà sbroglia diverse situazioni complicate

Hernández 5

Musah 5 – Dal 67′ Fofana 6

Reijnders 6

Pulisic 5,5 – Dall’85’ Chukwueze s.v.

Loftus-Cheek 4

Leao 5,5

Okafor 4,5 – Dall’85’ Jovic s.v.

All. Fonseca 4 – Il suo Milan è irriconoscibile. Non c’è davvero nulla da salvare. Le sue scelte sconfessano l’estate, in cui sulla trequarti ha spesso giocato con Pulisic. Non si vede proprio nulla di nuovo, solo gli errori del passato. Torna così Loftus-Cheek dietro la punta e fa male come tutti i suoi compagni. Okafor? Non pervenuto. I cambi non aiutano a migliorare la squadra

TABELLINO

PARMA-MILAN 2-1

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Del Prato; Camara, Cyprien, Hainaut; Almqvist, Cancellieri, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All.: Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp.: Raveyre, Torriani; Gabbia, Royal, Terracciano, Thiaw; Bennacer, Fofana, Saelemaekers; Chukwueze, Jović. All.: Fonseca.

GOL: 1′ Man (P), 66′ Pulisic (M), 78′ Cancellieri (P),

AMMONITI: 34′ Pavlovic (M), 88′ Emerson Royal (M), 91′ Loftus-Cheek (M)

ESPULSI:

Arbitro: Sacchi di Macerata.