Fonseca flop, il Milan è subito ad un bivio: “Scelta confermata o cambio di guida tecnica”

Anche contro il Parma, il Milan ha offerto una prestazione assolutamente deludente. La doppia presa di posizione è immediata: Fonseca nell’occhio del ciclone

Lento, impacciato e senza mordente: il Milan di Paulo Fonseca è uscito con le ossa rotte dal ‘Tardini’, stordito dal pressing e dalla foga agonistica di un Parma che è stato in grado di mettere a nudo tutti i limiti, strutturali e caratteriali, di un organico che non sembra essere ancora pronto.

Dopo un primo tempo che definire difficile sarebbe solo un eufemismo, i rossoneri erano anche riusciti a pareggiare la gara con il tap-in di Pulisic. Un fuoco di paglia destinato a spegnersi subito dopo, con la rete di Cancellieri che ha sigillato il risultato e aperto la crisi del Milan. Un punto in due partite – peraltro maturato non contro dirette concorrenti per i piani alti della classifica – è un biglietto da visita troppo scarno per il ‘Diavolo’, che nel precampionato aveva lanciato ben altri segnali. E proprio facendo appello a quanto visto nelle scorse settimane, Fonseca ha invocato un cambio di marcia. Sui social e non solo, però, spopola il malcontento dei tifosi. Ad analizzare il momento dei rossoneri, infatti, è stato anche Franco Ordine sulle colonne de ‘Il Corriere dello Sport’.

Momento no del Milan, nessun alibi per Fonseca: “Così non si va da nessuna parte”

Ordine non ha usato i mezzi termini, definendo “fallimentare” il piano strategico con il quale il Milan è stato letteralmente “mandato allo sbaraglio”. Secondo Ordine, i due ‘referenti’ principali di questa crisi sarebbero Ibrahimovic e Fonseca: “Meglio essere chiari e realisti: o il club ritiene di aver scelto l’allenatore giusto oppure è bene prepararsi ad uno scenario altrettanto rivoluzionario e cioè un cambio di guida tecnica“.

A rincarare la dose è stato anche Fabio Capello, che ha analizzato la situazione del Milan sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Così non si va da nessuna parte, manca equilibrio. La sua squadra sta sparpagliata in campo. Il Milan non ha né organizzazione né ritmo. Sembrava di vedere la squadra dello scorso anno nei suoi difetti. In questo momento, fossi un avversario, sarei contento di affrontare il Milan”.