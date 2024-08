Fonseca individua il problema: “Così sarà difficile. Ecco perché i tifosi devono crederci”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa al termine di Parma-Milan, match valevole per la seconda giornata di Serie A

Il Milan di Paulo Fonseca delude ancora e va ko contro il Parma. L’avventura in rossonero del tecnico portoghese inizia malissimo.

Non c’è davvero nulla da salvare: “Sono deluso perché è difficile da spiegare il nostro atteggiamento difensivo – esordisce subito il mister -. Non riesco a spiegarmi quello che è successo. Mi sembra chiaro che abbiamo un problema difensivo. Ma sbaglia tutta la squadra, individualmente e complessivamente. Io mi assumo tutte le mie responsabilità

Il mister individua dunque nella fase difensiva il vero grande problema: “La squadra lavora bene durante la settimana. Quello difensivo è un problema che va risolto, è un problema anche di atteggiamento. Manca un leader? Ne abbiamo diversi in squadra. A Lille lavorava bene in difesa? Non è giusto fare paragoni, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo essere un collettivo se no sarà difficile. Io sono lo stesso di Lille”.

Milan, Fonseca: “L’attacco non è un problema. Fatto una buona pre-stagione”

Si salva invece la fase offensiva, promossa dal tecnico: “Quando le squadre si chiudo tutto si complica – prosegue il mister -, ma abbiamo creato diverse situazioni per segnare, 6-7 opportunità. Onestamente non mi sembra un problema quello dell’attacco”.

Stavolta però i suoi giocatori offensivi non sono riusciti a riprendere gli avversari, come successo contro il Torino . Inizia dunque davvero male l’avventura in rossonera di Paulo Fonseca. Ora tra i tifosi inizia ad esserci pessimismo: “I nostri tifosi devono crederci perché abbiamo fatto cose buone in questa pre-stagione – afferma il mister, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – Devono crederci perché abbiamo inserito dei buoni nuovi calciatori eperché abbiamo bisogno di tempo per cambiare le cose e inserire i nuovi”