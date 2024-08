Esonero Fonseca, c’è già la data: “Non ci ha capito nulla”

Il Milan cade a Parma e parte già il processo a Fonseca: il tecnico si è assunto la responsabilità, ma c’è chi lo vuole già esonerare

Un punto in due partite. Peggio di così per il Milan di Fonseca era difficile partire. Alla lettura del calendario, vedendo Torino e Parma alle prime due giornate, molti hanno immaginato una partenza sprint per i rossoneri.

Così, invece, non è stato: prima il pareggio in rimonta contro i granata, in una partita che per larghi tratti sembrava già persa, quindi la sconfitta che è arrivata puntuale contro il Parma. In entrambe le occasioni a far preoccupare i rossoneri è la tenuta della difesa, apparsa tropo vulnerabile per una squadra che ha ambizioni di vertice.

Lo ha detto anche Fonseca nel post gara, raccontando di come sia impossibile vincere le partite difendendo in questo modo. L’allenatore si è assunto le responsabilità, pur sottolineando come il problema sia da trovare in tutta la squadra e non in un reparto soltanto. Ma c’è chi ha messo sotto accusa proprio l’allenatore, arrivando ad ipotizzare già un esonero dopo la sosta del campionato.

Milan, esonero Fonseca: “Per non gettare la stagione”

A evidenziare le pecche dell’allenatore portoghese dopo Parma-Milan è Fabio Ravezzani. Il giornalista analizza la partita su X e auspica un cambio netto da parte di Fonseca: se non dovesse arrivare allora l’unica soluzione sarebbe l’esonero.

Ravezzani, infatti, scrive che “Fonseca anche stavolta non ci ha capito nulla”, evidenziato come il Milan è apparso troppo sbilanciato: “Il Parma poteva farne altri 4 – le sue parole sul social – . Ripristinato l’attacco di Pioli dopo averlo cancellato per 2 mesi. Okafor scelta pessima. Leao e Theo sempre svogliati. L’unica cosa bella è stato Pavlovic“.

Quindi il giornalista va all’attacco dell’allenatore: “Sembrava assurdo immaginare un Milan con un solo punto dopo 2 partite contro Toro e Parma. Quattro gol subiti, squadra catatonica. Fonseca deve cambiare modulo, più che interpreti che vanno e vengono a caso. Se non lo fa entro settembre meglio sostituire lui che gettare la stagione”.