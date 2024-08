La San Siro nerazzurra è già in festa: la reazione al KO del Milan

Il Meazza è subito bollente: il pubblico di fede interista esulta per la sconfitta dei cugini del Milan sul campo del Parma

Si scalda San Siro per l’esordio in campionato casalingo dell’Inter campione d’Italia, che questa sera ospita il Lecce nell’anticipo della seconda giornata di Serie A.

Prima del fischio d’inizio è in campo a Parma il Milan, con i cugini sconfitti per 2-1 dai ducali neopromossi. Il pubblico di fede nerazzurra è esploso al vantaggio del 2-1 degli emiliani firmato da Cancellieri, prima del nuovo boato al termine della gara del Tardini che ha certificato la sconfitta della squadra di Fonseca. Clima elettrico e San Siro già in festa prima dell’inizio della partita con il Lecce, con Barella (per l’occasione capitano vista l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez) e compagni accolti dagli applausi dei tifosi interisti per l’ingresso sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Oltre ai cori contro i cugini milanisti la curva tra gli altri incita Thuram e il partner d’attacco Taremi, alla prima da titolare in una gara ufficiale con la maglia nerazzurra dopo lo spezzone nella trasferta di Genova. Alla lettura delle formazioni boato un po’ per tutti e specialmente alla fine per Simone Inzaghi, con il tecnico pronto ad accogliere domani il nuovo acquisto Palacios che sbarcherà in mattina a Malpensa prima delle visite mediche in programma lunedì.