Inzaghi e le cinque punte: “Assolutamente sì”. Scatta l’allarme Lautaro

Prima vittoria in campionato per l’Inter nel match del Meazza contro il Lecce: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter sbriga senza affanni la pratica Lecce, centrando la prima vittoria stagionale dopo il deludente pareggio della settimana scorsa sul campo del Genoa.

Anche senza l’infortunato Lautaro Martinez la squadra di Inzaghi regola con facilità i salentini, sfruttando l’iniziale vantaggio del pendolino Darmian. Nella secondo tempo è invece Calhanoglu, sempre una garanzia dal dischetto, a trovare il raddoppio e mettere al sicuro il risultato per i campioni d’Italia. Simone Inzaghi promuove la prestazione della sua squadra: “È calcio d’agosto, è difficile per tutti. Però avevo grande fiducia per come si erano allenati i ragazzi. Eravamo arrabbiati dopo Genova: avevamo fatto una buona gara, ma commesso degli errori gravi. La squadra è stata concentrata come piace a me e mi è piaciuta soprattutto nella prima mezz’ora”, esordisce Inzaghi dalla sala stampa di San Siro.

Sulle condizioni di Lautaro Martinez, che rischia di saltare anche la sfida con l’Atalanta: “Ci sono stati degli affaticamenti, sono arrivati tanti giocatori scaglionati, c’è stato qualche contrattempo e cerchiamo di non forzarli. Si è deciso di non rischiare su Lautaro: per venerdì vedremo giorno per giorno se riuscirà a essere disponibile. Conosciamo l’Atalanta, sono in continua evoluzione. Hanno ottimi giocatori e un grande allenatore”.

Inter-Lecce, conferenza Inzaghi: “Taremi mi sta piacendo dal 13 luglio”

Al posto del capitano non ha deluso le attese Taremi, che ha propiziato il gol del vantaggio di Darmian: “Mi sta piacendo dal 13 luglio, dal primo giorno di ritiro. È molto intelligente ed esperto, ha tante partite a livello internazionale. È stato decisivo sul primo gol, ha lavorato molto bene insieme a Thuram. Ho avuto ottime risposte dagli attaccanti, compreso Arnautovic che è entrato dopo e con lo spirito giusto”.

Oltre all’austriaco, Inzaghi conferma anche Correa in rosa che però rimane in uscita in questi ultimi giorni di mercato: “Contento se restassi con cinque punte? Assolutamente sì, Correa sta lavorando al meglio. Lo conosco bene da tantissimo tempo, è un giocatore dell’Inter e deve continuare lavorare così. Ha ottimi dati fisici e atletici”.