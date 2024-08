Numeri da record: l’infallibile Calhanoglu e la standing ovation di San Siro

L’Inter sul velluto contro il Lecce, a chiudere i conti è Hakan Calhanoglu dopo il vantaggio iniziale di Darmian: il regista turco non sbaglia mai dal dischetto

Infallibile dal dischetto Hakan Calhanoglu. Il metronomo turco dell’Inter impreziosisce una gara di alto livello, grazie al rigore che mette in ghiaccio la sfida casalinga contro il Lecce.

Thuram con astuzia si guadagna il tiro dal dischetto dopo il fallo di Gaspar, consegnando poi il pallone a Calhanoglu per la trasformazione. Il nazionale turco con la solita freddezza insacca spiazzando Falcone e portando l’Inter al raddoppio nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Numeri da urlo e da record per l’ex Milan, che non ha mai fallito dal dischetto da quando veste la maglia nerazzurra. Calhanoglu ha messo a referto 17 rigori con quello di questa sera, 14 di questi realizzati nel massimo torneo italiano.

Applausi a scena aperta per il turco dal pubblico di fede nerazzurra all’uscita dal campo per Asllani, cpon il numero venti migliore in campo della serata insieme al ‘pendolino’ Darmian. Nella scorsa stagione Calhanoglu aveva collezionato 15 sigilli in tutte le competizioni, dietro solo a capitan Lautaro Martinez (e con gli stessi gol di Thuram) nelle fila della squadra di Inzaghi.