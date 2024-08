Napoli scatenato, non solo Lukaku: così è nato lo scambio con la Roma | CM.IT

Giovanni Manna scatenato in queste ore sta completando una nuova operazione: non solo Lukaku, arriva anche un ex compagno al Napoli

In un caldo pomeriggio di agosto, il Napoli ha provato a completare diverse operazioni di mercato per consegnare ad Antonio Conte la rosa migliore possibile. Il mister ha avuto qualcosa da ridere una settimana fa, quando ha fotografato la situazione della sua squadra. Un quadro non ottimista. Aveva lanciato una spia d’allarme a poche ore dal match contro il Verona.

Mentre Giovanni Manna ha rilanciato la nuova offerta per acquistare Romelu Lukaku a titolo definitivo dal Chelsea, per circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, è in atto un’altra operazione di mercato che può cambiare le sorti del centrocampo azzurro. La società partenopea ha già avviato contatti con la Roma per la cessione di Cyril Ngonge, ma sul tavolo della trattativa è stato inserito Nicola Zalewski.

Napoli, scambio Ngonge-Zalewski: ecco com’è nata la trattativa

Stando quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma ha chiesto informazione al Napoli per Cyril Ngonge, attaccante ormai in esubero per mister Conte. Il problema del calciatore belga, pagato 18 milioni a gennaio 2024 e acquistato a titolo definitivo dal Verona, è il modulo con cui giocherà il club azzurro questa stagione. Ngonge non può fare l’esterno destro di centrocampo e con l’arrivo di Neres vede sbarrarsi tutte le strade per strappare un posto da trequartista.

L’ex Hellas Verona è stato adocchiato da diverse società, come Lazio e Bologna, ma in questo momento la Roma ha catturato l’attenzione della dirigenza azzurra, chiedendo Ngonge con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per arrivare al calciatore e convincere il Napoli è stato proposto anche Nicola Zalewski, esterno italo-polacco che può giocare a sinistra o a destra.

La Roma sta cercando di cedere il suo esterno, così come per Edoardo Bove, proposto a vari club. I due non rientrano più nei piani tattici di Daniele De Rossi e presto potrebbero lasciare la Capitale. Se lo scambio Ngonge-Zalewski dovrebbe concludersi, così come per Lukaku, saranno ben tre gli ex giallorossi della scorsa stagione a vestire la maglia del Napoli: Big Rom, il polacco e Spinazzola, uno dei primi colpi dell’era Manna.