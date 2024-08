Rabiot e il tradimento alla Juve: la scelta definitiva dell’Inter

Rimane ancora senza squadra Adrien Rabiot dopo l’addio alla Juventus: la risposta dell’Inter al possibile arrivo a Milano del centrocampista francese

Adrien Rabiot è ancora in vacanza come ha mostrato lo stesso ex Juventus dal suo profilo Instagram, in cerca di una nuova squadra dopo l’addio alla Juventus.

Si è chiusa dopo cinque stagioni l’avventura sotto la Mole del nazionale francese, che non ha accettato lo scorso giugno la proposta di rinnovo presentatagli dalla ‘Vecchia Signora’. Rabiot ha deciso di voltare pagina e adesso insieme alla mamma-agente Veronique aspetta l’offerta giusta per ripartire dopo un Europeo con la Francia che non ha regalato particolari soddisfazioni all’ex Paris Saint-Germain. Il centrocampista e il suo entourage sono molto esigenti e chiedono un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro, ovvero lo stipendio che percepiva alla Juve.

Calciomercato Inter, arriva la smentita: Rabiot non è nei piani dell’Inter

Rabiot continua a sognare la Premier League, ma finora non sono arrivate offerte concrete per lui dall’Inghilterra ma solo sondaggi.

L’interesse del Real Madrid dell’estimatore Carlo Ancelotti non ha avuto seguito, mentre la corte dall’Arabia Saudita non stuzzica particolarmente il francese in questa fase della carriera. In Serie A, prima della rottura con la Juventus sulla proposta di prolungamento, si era fatto vivo il Milan senza calcare però particolarmente la presa e puntando successivamente su altri profili per il centrocampo, come ad esempio il connazionale Fofana. Rabiot inoltre è stato accostato anche ai cugini dell’Inter, visto che avrebbe potuto rappresentare una ghiotta occasione a parametro zero per l’estimatore Marotta.

Il club campione d’Italia è però al completo in mezzo al campo dopo l’arrivo di Zielinski e smentisce seccamente un eventuale arrivo del 29enne transalpino alla corte di Inzaghi. A pesare anche le onerose richieste di Rabiot, che senza decreto crescita pretenderebbe un ingaggio da almeno 15 milioni di euro lordi e fuori quindi dai paletti imposti da Oakatree.