Dybala, tra choc e commozione: “Ora la dieci”

Dybala ha deciso di restare alla Roma: la reazione dei tifosi giallorossi dopo la clamorosa svolta, che rende felici proprio tutti

E’ stata una serata piacevolmente sorprendente per i tifosi della Roma. I giallorossi erano ormai convinti di dover dire addio a Paulo Dybala, destinato a trasferirsi in Arabia Saudita.

Era praticamente tutto fatto per il passaggio all’Al Qadsiah, ma proprio sul traguardo è arrivato il no dell’argentino. L’attaccante ha così annunciato sui social il suo rifiutato alla Saudi Pro League, dando appuntamento ai tifosi giallorossi per la prossima partita della Roma.

Dybala resta alla Roma, la gioia social

Una notizia, che come detto ha reso felici i tifosi del club capitolino, ma anche tutti i fantallenatori che aveva deciso di puntare sull’argentino per le loro squadre. Sui social Dybala è chiaramente tra gli argomenti più discussi su X. Oltre alla gioia dei sostenitori della Roma, si registra però anche tanta perplessità su quanto accaduto.

Ecco alcuni tweet:

Allucinante questa narrazione su #dybala diventato eroe questo farà i soliti 10 gol stagionali per poi spaccarsi come ogni anno dall’inizio della carriera uno che a 31 anni ha finito di giocare e doveva diventare il nuovo messi (che comunque ha smesso di giocare a 30 anni) — Calcio mesozoico (@gdb19_) August 22, 2024

Noi siamo amore, noi siamo la Roma #Dybala — Roberto®️ 🟠🔴 (@sarago) August 22, 2024

Hai deciso di restare, e con te rimane la magia che rende speciale il calcio. Grazie per aver scelto di farci felici ancora un po’. #Dybala https://t.co/BuBIJLGZ7c — Daniele (@DSannai) August 22, 2024

Oddio, un gesto che fa veramente commuovere 🥹🥹 grande Paulino #Dybala — Aleeeee (@Alessandra_9_8_) August 22, 2024

Lo è sempre stato di un’altra categoria, sotto ogni punto di vista. Grande Paolino. <3#Dybala — Marco Ronchi (@MarcoRonchi10) August 22, 2024

Ho fatto mezzo piantino? Si🐺🥹 dategli la dieci che la devo comprare, rapidi. #dybala pic.twitter.com/spL36DASYO — Iole🐝 (@Iole_s) August 22, 2024

#Dybala rimane alla Roma

😱😱😱

Bè complimenti, scioccato in modo positivo.

Tra 9 mesi tanti bebè che a Roma si chiameranno Pablo — Danilo (@daniloscalise) August 22, 2024

Dybala mi sta salvando il fantacalcio — Skujō-San 🌴🏴‍☠️ (@luca22252221) August 22, 2024