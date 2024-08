Ribaltone Dybala, niente Arabia Saudita: resta alla Roma

Ribaltone nella trattativa che avrebbe dovuto portare Dybala dalla Roma alla Saudi Pro League: l’affare è saltato

Paulo Dybala non va in Arabia Saudita. È saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare la Joya nella Saudi Pro League. Dopo giornate di trattative, quando sembrava ormai tutto pronto per il trasferimento all’Al Qadsiah, è arrivato il no del calciatore al trasferimento nel campionato saudita.

Un no che è stato ufficializzato dalla stesso Dybala con un post su Instagram: “Grazie Roma – la frase seguita dall’emoticon del cuore -. Ci vediamo domenica”. A chiudere il post la faccina dell’occhiolino: l’argentino ha quindi scelto di restare alla corte di De Rossi. Del resto, Dybala aveva da sempre espresso il desiderio di restare nella Capitale e di non trasferirsi nel campionato dell’Arabia Saudita e alla fine ha detto no alla ricca offerta saudita.