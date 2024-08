Dalla Spagna, addio Leao senza clausola

Milan, la clausola di Leao è fissata a 175 milioni di euro ma è scaduta alla mezzanotte del 15 agosto. Notizia clamorosa dalla Spagna

Leao è incedibile per il Milan, eppure in Spagna continuano a non pensarla così tenendo più viva che mai la pista Barcellona per il numero 10 rossonero.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘El Chiringuito’, il club blaugrana ha avuto un contatto diretto con la proprietà del Milan e, da essa, una clamorosa apertura alla cessione del classe 99 di Almada. “Trattiamo”, avrebbero detto i rossoneri ai dirigenti del Barça, intenzionati a regalare a Flick un attaccante esterno di livello internazionale entro la fine di questo calciomercato estivo.

L’operazione appare ai limiti dell’impossibile, i catalani non hanno le risorse finanziarie per far vacillare Cardinale e soci. A otto giorni dal gong della finestra estiva, forse solo una proposta irrifiutabile – da 100 e passa milioni? – potrebbe abbattere il muro milanista.

💼🇮🇹 El MILAN ACEPTA NEGOCIAR por LEAO. 🗣️ “El Barça ya ha hablado con la propiedad del club italiano”. ℹ️ Información de @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/SmR688PYiN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2024

Barcellona, dal ‘sogno’ Leao a Chiesa: Juve disposta a fare minusvalenza

Ricordiamo che la clausola da 175 milioni, presente nel contratto che termina a giugno 2028, è scaduta alla mezzanotte del 15 luglio. Decisamente più alla portata del Barcellona l’acquisto di Federico Chiesa. La pista si è surriscaldada negli ultimi giorni.

L’agente dell’esterno, Fali Ramadani, ha un feeling speciale con i blaugrana e la Juventus è disposta ad abbassare la richiesta di 15 milioni, facendo minusvalenza, pur di liberarsi del classe ’97 e di togliere all’Inter la possibilità di ingaggiarlo a zero fra qualche mese. C’è ovviamente il totale gradimento di Chiesa all’opzione Barça, vediamo se le parti riusciranno a trovare un’intesa in questi restanti giorni di mercato.