Juventus, Kalulu non dimentica il Milan: scoppia il ‘giallo’ social

Kalulu, i tifosi della Juventus hanno notato un dettaglio che ha alimentato diverse critiche sui social. Ecco cosa è successo

Chiudendo un’operazione che si trascinava da non pochi giorni, la Juventus ha ufficializzato l’innesto di Kalulu. Un rinforzo importante per la difesa di Thiago Motta, che nell’esordio in campionato contro il Como ha dovuto fare di necessità virtù.

Sebbene l’operazione con il Milan fosse stata già impostata da più di una settimana, la Juventus ha ricevuto il via libera definitivo del calciatore francese solo due giorni fa. Un ritardo che di certo aveva indispettito e non poco i tifosi bianconeri, che sui social avevano criticato la scelta di Giuntoli di temporeggiare e di non virare su un altro obiettivo. Ad ogni modo l’operazione si è chiusa positivamente anche per la volontà dei due club di aspettare la decisione definitiva di Kalulu che alla fine ha impresso l’accelerata decisiva ad un affare importante per entrambi i club.

Juventus, Kalulu e la bio su Instagram: c’entra ancora il Milan

Dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito ed aver apposto la firma sul suo nuovo contratto, però, Kalulu ha fatto nuovamente parlare di sé. Non tanto per il contenuto delle dichiarazioni rilasciate ai canali social della Juventus, quanto per la scritta che campeggiava nella sua biografia su Instagram: “Giocatore della Juventus in prestito dal Milan”.

L’imperfetto è d’obbligo perché, verosimilmente per via dei diversi commenti negativi da parte dei supporters della Juventus, il difensore ha provveduto ad aggiornare la sua bio, nella quale in questo momento non è più presente il riferimento al Milan.