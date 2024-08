Mbangula cambia i piani di Giuntoli: la nuova strategia della Juve | CM.IT

È Mbangula l’eroe in casa Juventus dopo il convincente esordio in campionato contro il Como. Nuove valutazioni in corso sul mercato per la dirigenza bianconera

Brilla la stella di Samuel Mbangula nella prima Juventus targata Thiago Motta. La ‘Vecchia Signora’ vince e convince nella prima uscita in campionato, maltrattando il neo promosso Como e mettendo in mostra il giovane belga.

Thiago Motta oltre a Danilo ha lasciato in panchina per scelta tecnica anche Douglas Luiz, puntando proprio su Mbangula che non ha tradito la fiducia concessagli dall’allenatore italo-brasiliano. Gol da urlo a battezzare l’esordio in Serie A e altre giocate da applausi che hanno acceso il pubblico dell’Allianz Stadium. Il 20enne esterno offensivo ha convinto Thiago Motta durante la preparazione estiva e si è guadagnato un posto in pianta stabile con i grandi in prima squadra. Un altro gioiello quindi che fa il salto dalla NextGen bianconera e che potrebbe cambiare i piani della dirigenza della Continassa nel rush finale del mercato estivo.

Juventus, brilla la stella di Mbangula: il piano di Giuntoli sul mercato

Mbangula ha dimostrato personalità e di essere pronto per la causa bianconera, rispondendo presente e senza tremare alla chiamata a sorpresa nell’undici titolare di Thiago Motta.

Il 20enne belga assicura una soluzione preziosa al tecnico nonostante la giovane età e potrebbe indurre Giuntoli a cambiare le strategie sugli esterni offensivi. Il Dt bianconero si limiterebbe così a reperire sul mercato un solo puntello (Nico Gonzalez e Conceicao sono al momento le piste più calde) per lo scacchiere di Motta, puntando in questo modo su Mbangula sulla corsia mancina dietro Yildiz. Il giocatore di origini congolesi, inoltre, allontana ulteriormente Kostic dalla Juventus. Il serbo è fuori dal progetto bianconero e un suo reintegro in rosa appare sempre più difficile. Giuntoli sta cercando una sistemazione nel rush finale del mercato per Kostic che ha ricevuto finora dei sondaggi in Inghilterra, Turchia e Arabia Saudita.