Sorpresa Milan, l’ultimo colpo arriva dall’Ajax

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore dell’Ajax. Il club olandese è pronto a cederlo a condizioni favorevoli

Il calciomercato del Milan non è ancora terminato. I rossoneri sono pronti a mettere le mani su un nuovo centrocampista. E’ stato Zlatan Ibrahimovic a far capire che prima della chiusura della campagna estiva, potrebbe esserci qualche sorpresa.

Lo svedese ha detto no all’acquisto di un nuovo attaccante o di un portiere, dando fiducia a chi c’è in rosa e ai giovani del Milan Futuro, ma ha confermato l’interesse per Kone. Un interesse che può diventare una trattativa vera e propria qualora il Diavolo dovesse vendere Ismael Bennacer, che continua ad avere mercato in Arabia Saudita. Chiaramente serve una proposta da 40 milioni di euro, ma al Milan devono liberarsi anche di altri esuberi, soprattutto in mediana.

I nomi in cima alla lista dei giocatori che non rientrano nei piani di mister Paulo Fonseca, infatti, sono altri. E’ stato il tecnico portoghese, con le sue scelte, ad indicare la strada. Bennacer è stato schierato titolare, contrariamente a Yacine Adli, Tommaso Pobega e Pierre Kalulu, che non sono stati nemmeno convocati. Si cerca una sistemazione per loro, con il centrocampista francese, che al momento, però, continua a rifiutare le proposte che stanno arrivando al Milan. L’italiano, invece, potrebbe presto trovare squadra in Serie A. Per quanto riguarda il difensore, che ha trovato l’accordo con la Juve prima di metterla in ‘attesa’, attenzione all’Atalanta.

Calciomercato Milan, occhi in casa Ajax: piace Vos

Una volta sistemati i giocatori in esubero – senza dimenticare Ballo-Toure e Origi – il Milan sarebbe pronto a piazzare il colpo a centrocampo.

Kone, però, non l’unico nome sulla lista. Come abbiamo scritto, attenzione all’idea Bondo, che continua ad essere seguito da Moncada, ma dall’Olanda emerge una nuova ipotesi. Secondo quanto si può leggere su ‘VoetBalZone’, il Milan sarebbe sulle tracce di Silvano Vos, centrocampista classe 2005 di proprietà dell’Ajax. Il club di Amsterdam ha già ricevuto una proposta di prestito da parte del Reims, ma spera che il Diavolo possa presentare un’offerta più concreta. L’idea sarebbe quella di incassare una somma a due cifre, ma non è da escludere che l’Ajax alla fine apra ad altre formule. Vos, infatti, non rientra nei piani del club ed è pronto a liberarsene già in questa sessione di calciomercato. Gli ultimi giorni di agosto potrebbero essere quelli giusti per l’addio.