“Fuori per un anno”: allarme Juventus

Allarme in casa Juventus, il giocatore rischia grosso: “Fuori per un anno”

Assente contro il Como alla prima di campionato, Federico Chiesa potrebbe vedere novità importanti legate al proprio futuro nei prossimi dieci giorni, ossia prima della fine del mercato estivo.

Il contratto del nazionale azzurro scadrà nel 2025, ma il suo futuro alla Juventus appare ormai ben definito. Lo strappo con Thiago Motta e la dirigenza sembra essere irreparabile, ma con la pista Roma da tenere assolutamente in considerazione e gli ‘abboccamenti’ diretti o indiretti di Milan ed Inter, le chances di una permanenza dell’esterno offensivo in Serie A sono in aumento. La valutazione della Juventus resta tra i 15 e i 18 milioni di euro. L’indizio intanto è arrivato da Paolo Di Canio che ha sottolineato come Inter e Chiesa stiano trattando.

Juve, Paganini: “Chiesa deve uscire allo scoperto”

La situazione continua ad essere caldissima, ma novità importanti potrebbero arrivare a breve. Non solo per quanto riguarda la sua prossima destinazione.

Il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ha infatti affermato, su X, che al momento l’Inter è in vantaggio rispetto alla Roma, ma adesso dovrà necessariamente esserci una svolta. Perché un giocatore come Chiesa non può permettersi di rischiare di restare fermo sostanzialmente un anno. “Ora le parti in causa devono uscire allo scoperto perché il giocatore ha un contratto sino al 2025 con la Juventus e non può permettersi di fare il separato in casa per un anno”.

Troppo grande quindi il rischio di ritrovarsi, almeno per la prima parte di stagione, da separato in casa. Da qui la considerazione di Paganini che afferma come ora, necessariamente, il calciatore o il suo entourage dovranno necessariamente uscire allo scoperto, provando sia a fare chiarezza, sia per riuscire a trovare una nuova destinazione.