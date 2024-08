Decisione presa a sorpresa: Conte avrà un esubero della Juve

Scelta a sorpresa, Conte pronto ad accogliere un esubero della Juventus

Un esordio da incubo. Non si può definire in altro modo il debutto di Antonio Conte alla guida del Napoli, sconfitto per 3-0 a Verona.

Il tecnico, al termine della gara, ha manifestato tutta la sua frustrazione per una prestazione da lui definita “Inaccettabile”. Conte ha fatto capire che dal mercato servirà qualcosa e il solo David Neres non può bastare. Serviranno altri innesti, a partire dal centravanti. Romelu Lukaku resta il grande sogno di Antonio Conte, anche se al momento l’affare che può portare il belga in azzurro non si sblocca. Non solo Lukaku però, perché il club sta sondando il terreno anche per altri ruoli, in particolare a centrocampo. Occhi puntati principalmente all’estero, ma ormai mancano una decina di giorni alla chiusura del mercato e sarà importante sondare tutti i terreni.

Napoli, Chiesa può fare al caso di Conte

Per questo, attraverso il sondaggio che abbiamo proposto su X, abbiamo chiesto quale calciatore, che nelle big di Serie A non viene impiegato come titolare, farebbe più comodo a Conte e al Napoli.

E il verdetto parla chiaro: il 43,1% dei votanti ha scelto Federico Chiesa. Il nazionale azzurro è ormai fuori dal progetto Juventus e se non vorrà trascorrere un’intera stagione fuori rosa, allora sarà importante cercare una nuova destinazione. E per i votanti al nostro sondaggio il Napoli potrebbe essere la soluzione giusta, con il calciatore che risolverebbe diversi problemi.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊

🔥 Falsa partenza del #Napoli!

Quale calciatore, che non gioca titolare nelle big, farebbe più comodo agli azzurri di #Conte? 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 19, 2024

Più indietro nelle votazioni le altre opzioni. Il 27% ha scelto Davide Frattesi, risorsa preziosa e importante all’Inter, ma molto spesso dalla panchina. Il 22,6% ha invece optato per Tammy Abraham della Roma, potrebbe essere lui il centravanti che tanto farebbe comodo al Napoli, nel caso soprattutto non dovesse arrivare Lukaku. Ultima scelta invece è Yunus Musah. Lo statunitense del Milan è stato però scelto solo dal 7,3% dei partecipanti al sondaggio.