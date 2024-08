Dalla Juve al Milan, ufficiale: l’hanno messo fuori squadra

Dalla Juventus al Milan, finisce fuori squadra: svolta sul mercato negli ultimi giorni

Sono sempre meno i giorni che mancano alla fine del mercato e in casa Juventus la situazione è tutt’altro che definita.

In entrata sono tanti i nomi a cui lavora il club bianconero. Se per l’attacco si cerca un esterno, come Francisco Conceicao, per cui la Juve propone un prestito con obbligo, per la difesa uno dei nomi più caldi è quello di Kalulu. Il difensore francese del Milan, che ha parlato con Thiago Motta, sembra però essere più lontano dal vestire i colori bianconeri. Dall’Inghilterra però potrebbe arrivare un aiuto per la Juventus in questi ultimi giorni di mercato.

Juventus, occasione Kiwior: fuori squadra all’Arsenal

Perché Jakub Kiwior è stato escluso dalla sfida di oggi vinta dall’Arsenal contro il Wolverhampton. Una scelta non dettata da motivi fisici, ma tecnici. Il polacco, riferisce Fabrizio Romano, è stato sostanzialmente escluso dalla rosa e può lasciare il club in questi giorni.

Al momento non ci sarebbero contatti con altre società, ma attenzione al discorso Juventus. Kiwior è un nome che da tempo piace al club bianconero. Se poi la pista Kalulu dovesse definitivamente sfumare, attenzione al polacco, che Thiago Motta conosce benissimo in quanto il difensore è stato suo giocatore ai tempi dello Spezia. La concorrenza nella squadra di Arteta è infatti fortissima e l’arrivo di Calafiori rischia di chiudere ancor più le porte al difensore polacco. E adesso per il classe 2000 potrebbe prospettarsi un ritorno in Serie A.

Kiwior, centrale mancino, potrebbe quindi liberarsi a prezzo di favore visto che ormai è finito nella lista dei partenti, magari anche con un possibile prestito, formula graditissima alla Juventus e a Cristiano Giuntoli. Il suo nome era stato accostato anche al Milan, ma il club rossonero ha sostanzialmente concluso i suoi innesti in difesa e Ibrahimovic ha rivelato, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fofana, come in realtà sia un altro centrocampista uno dei nomi più caldi in chiave rossonera, Manu Kone.