Chiesa ceduto al top club: svelate le cifre, la Juve beffa l’Inter

Fronte Chiesa arrivano grandi notizie dalla Spagna. La Juventus vuole scongiurare l’addio a zero e la firma con l’Inter

La Juventus vuole disfarsi di Chiesa entro la fine di questa sessione estiva, ma i tempi sono sempre più ristretti. In casa bianconera si teme la doppia beffa: l’addio a zero tra un anno e la firma con l’Inter. Ecco perché Giuntoli farà l’impossibile per cederlo in questi ultimi scarsi undici giorni. In tal senso arrivano notizie ‘confortanti’, per il Football director, dalla Spagna.

Secondo il catalano ‘Sport’, negli ultimi giorni ha preso quota la pista Barcellona per il futuro del figlio d’arte. Il suo agente, Fali Ramadani, lo ha proposto all’amico Laporta visto che Flick vuole un nuovo esterno offensivo. Il ‘sogno’ è Nico Wiliams, ma l’operazione rimane pressoché insostenibile dati i problemi finanziari del Barça e, soprattutto, i limiti salariali imposti dalla Liga. Piacciono altri nomi, vedi Coman che Flick ha allenato al Bayern, ma il francese ha costi alti.

Decisamente più bassi, invece, quelli per il classe ’97 fuori rosa a Torino. Chiesa non rappresenta una priorità per il Barcellona, ma per chiudere l’affare servirebbero ‘solo’ 14 milioni di euro, mentre l’ingaggio dell’ala – 5/6 milioni a stagione – non sarebbe un problema insormontabile per la società catalana.

Juventus, dalla Spagna: Chiesa vuole il Barcellona

Secondo la medesima fonte il Barcellona è in cima alle preferenze di Chiesa, il quale in queste settimane è stato sondato pure da due big di Premier, ovvero Manchester United e Chelsea.

Il Barcellona ha avuto rassicurazioni circa le condizioni fisiche di Chiesa, l’esterno sta bene e sarebbe impiegabile fin da subito. Per ‘Sport’, Laporta ci sta pensando seriamente e, di conseguenza, l’affare ha chance di giungere al traguardo anche allo scadere di questo calciomercato estivo.