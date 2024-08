Roma, Dybala all’Al-Qadsiah: “Trattativa ai dettagli”

Paulo Dybala si avvicina sempre di più all’addio alla Roma, l’annuncio: “Rimangono solo alcuni minimi dettagli”

Da giorni vi stiamo raccontando sulle pagine di Calciomercato.it quella che è la situazione di Paulo Dybala: lo scenario che vede l’argentino lasciare la Capitale prende sempre più forza.

Sulla Joya è piombata una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al-Qadsiah, ed il club giallorosso sta valutando concretamente la sua cessione. Su queste pagine, poi, vi abbiamo raccontato anche del gradimento di Daniele De Rossi per Federico Chiesa e della possibilità che sia lui il sostituto di Dybala in caso di addio. Sul figlio d’arte si registrano anche dei movimenti in Premier League, con la Juventus che ha provato a trovargli una sistemazione tra Chelsea e Manchester United. Sul futuro di Dybala è arrivato un importante annuncio.



Roma, l’Al-Qadsiah rompe il silenzio: “Per Dybala rimangono solo alcuni minimi dettagli”

Intervenuto ai microfoni di DSports Radio, Mauro Cetto -capo scout dell’Al-Qadsiah- ha parlato della situazione di Paulo Dybala e della possibilità che raggiunga il club saudita.

Il dirigente argentino ha dichiarato: “Siamo andati avanti abbastanza con Dybala, però non abbiamo chiuso, mancano ancora dei dettagli. Rimangono solo alcuni minimi dettagli perché diventi ufficiale”. Mauro Cetto, poi, ha aggiunto: “Sono stato un suo compagno al Palermo e ci ho parlato abbastanza. Cercavamo un giocatore offensivo, una volta spuntato il nome di Dybala ha avuto la meglio”. Insomma, la volontà dell’Al-Qadsiah appare piuttosto chiara ed è quella di portare la Joya in Arabia Saudita.