Napoli, Conte ha ragione: Ivan Martin ha già parlato con il Girona | CM.IT

Napoli scatenato sul mercato in entrata e uscita, ma Antonio Conte ha ragione: ecco cos’ha detto Ivan Martin al Girona

Il Napoli è a lavoro per migliorare la rosa. La conferenza di Antonio Conte ne dà ampia dimostrazione. Ci sono ancora alcuni problemi da risolvere nella rosa e ci sono ancora diverse cessioni da completare, per fare in modo che Manna possa acquistare nuovi elementi.

In particolare, il club azzurro deve intervenire a centrocampo. Dopo la cessione in prestito di Cajuste all’Ipswich Town e le partenze quasi certe di Folorunsho e Gaetano, Conte ha a disposizione solo i due titolari Lobotka e Anguissa in mezzo al campo. Per questa ragione, il direttore sportivo sta lavorando per chiudere l’affare Gilmour e cerca altri profili interessanti, dopo aver visto saltare l’operazione Brescianini.

Tra i giocatori accostati al Napoli in queste ore c’è Ivan Martin del Girona, centrocampista classe 1999: giocatore rivelazione della passata stagione del club catalano. Calciomercato.it ha raccolto alcune importanti informazioni sul presente e futuro dello spagnolo.

Napoli, Ivan Martin pista complicata: ecco perché

Molti appassionati e tifosi del Napoli stanno cercando di capire chi sia Ivan Martin e in quale ruolo potrebbe essere utile al club azzurro. Si tratta di un tuttocampista, ma in particolare è una mezzala dal piede mancino. Un perfetto numero 8, che gioca all’interno del campo, ma che all’occorrenza può fare anche da trequartista.

Calcisticamente cresciuto nel Villarreal, dopo qualche anno in prestito è sbarcato al Girona nel gennaio 2022, quando il club viaggiava nella serie cadetta. E’ riuscito ad ottenere la promozione, grazie alla quale il prestito è stato esteso per un altro anno. Per via della sua prima buona stagione in LaLiga, il Girona decise di acquistare il cartellino del centrocampista, ma il Villarreal ha mantenuto un opzione di recompra sia per quest’anno che per l’anno prossimo. Tuttavia, Calciomercato.it è a conoscenza che i termini per riscattare Ivan Martin adesso sono scaduti, quindi il Sottomarino dovrà attendere almeno la prossima estate per esercitare la recompra.

La trattativa per acquistare il centrocampista spagnolo è complessa, soprattutto per le intenzioni del ragazzo. Infatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Ivan Martin ha già comunicato al Girona di voler restare almeno questa stagione per disputare da protagonista la Champions League. Inoltre, il club non vorrebbe privarsene in quest’annata così particolare, dopo le ottime prestazioni offerte nei mesi passati.

Come già dichiarato da Conte in conferenza, il Napoli sta pagando a caro prezzo la stagione disastrosa. I parametri sono tre: il costo del cartellino, l’ingaggio e le coppe europee. Non è facile in fase di negoziazione convincere calciatori a privarsi di giocare la Champions o l’Europa League. E in questo momento gli Azzurri offrono solo l’esperienza della Serie A. Difficile che Ivan Martin decida di fare panchina in Italia e farsi sfuggire l’opportunità di mostrare le sue qualità contro le migliori squadre d’Europa e nei più bei stadi del continente. Poi l’anno prossimo si vedrà, ma occhio al Villarreal.