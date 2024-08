L’ingaggio è insostenibile: addio già scritto alla Juventus

Saranno due settimane concitate per la Juventus in ottica mercato: l’ingaggio è insostenibile, i bianconeri gli dicono addio

Sono giornate di grande fermento in casa Juventus. Lunedì avrà inizio il campionato con la sfida contro il Como, ma intanto impazza il calciomercato. Koopmeiners sembra sempre più vicino con i bianconeri pronti ad accontentare le richieste dell’Atalanta pur di avere l’olandese, mentre McKennie è pronto a riaggregarsi alla prima squadra dopo il vertice chiarificatore con Thiago Motta.

Per uno che resta, un altro che potrebbe arrivare: Gudmundsson alla Fiorentina rappresenta il via libera per il trasferimento di Nico Gonzalez a Torino, un colpo che potrebbe essere chiuso e formalizzato a breve. L’argentino non sarà però l’unico colpo in attacco per Giuntoli che sta lavorando ormai da giorni su più piste. Una è quella che porta a Francisco Conceicao, con il quale c’è già un accordo e per il quale il Porto ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Ma tra gli esterni accostati alla Juventus c’è anche un nome che probabilmente dovrà essere depennato: l’ingaggio è giudicato insostenibile per la società bianconera.

Calciomercato Juventus, Sterling troppo caro

In uscita dal Chelsea, dove è arrivato Pedro Neto a restringergli ulteriormente lo spazio, Raheem Sterling deve fare i conti con un grande ostacolo al suo addio ai Blues. Il riferimento è all’elevato ingaggio percepito dall’attaccante inglese, un problema che rende complicata qualsiasi trattativa per la sua cessione.

Lo stipendio incassato dal Chelsea è, ad esempio, fuori portata dalla Juventus che difficilmente si farà quindi avanti per Sterling nelle ultime due settimane di mercato. Ma lo stesso problema dovrà affrontarlo qualsiasi società sarà interessata al calciatore. Inoltre, a rendere ancora più difficile un addio al club londinese, c’è la volontà palesata dal giocatore di continuare a giocare allo Stamford Bridge. Come riferisce ‘Football Insider’, infatti, Sterling non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea e vorrebbe conquistare la fiducia di Maresca e un posto in squadra.

Una pista quindi che è destinata a tramontare per la Juventus che in queste ultime due settimane di mercato ha ancora molte operazioni da chiudere anche in uscita: il caso più spinoso è – guarda caso – quello di un altro esterno d’attacco come Federico Chiesa, finito anche ad allenarsi con gli esuberi dopo aver lavorato qualche settimana con la squadra nonostante fosse in partenza.